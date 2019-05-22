Трамп заявил, что Конгресс должен ратифицировать новый договор NAFTA

Конгресс должен сначала ратифицировать новое торговое соглашение между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (the United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA), а уже после этого заниматься инфраструктурными проектами своей страны. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом письме американского лидера Дональда Трампа, направленном спикеру Палаты представителей и лидеру демократического меньшинства Сената Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) и Чаку Шумеру (демократ от штата Нью-Йорк), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прежде, чем мы перейдем к вопросам инфраструктуры, я твердо убежден, что Конгресс должен сначала ратифицировать важное и популярное торговое соглашение USMCA, - отметил глава государства. - Как только Конгресс примет USMCA, мы должны обратить наше внимание на поддерживаемый обеими партиями законопроект по инфраструктуре".

Трамп в среду проведет в Белом доме с Пелоси и Шумером встречу, на которой будут обсуждаться вопросы инфраструктуры страны, в частности, федерального финансирования ремонтных работ. Американский лидер выразил уверенность в том, что обе стороны смогут найти общий язык по "большому и решительному законопроекту по инфраструктуре". Президент и демократы еще в прошлом месяце договорились о встрече, на которой будет обсуждаться выделение $2 трлн, в частности, на ремонт дорожного покрытия и мостовых конструкций.

В конце прошлой недели США согласились отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики, которые заявили, что такое решение открыло дорогу к ратификации USMCA в ближайшее время. При этом Пелоси и многие демократы в Палате представителей заявили, что все стороны должны ужесточить трудовые и экологические стандарты до ратификации соглашения Конгрессом.

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