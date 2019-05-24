Новые силы США на Ближнем Востоке разместят за пределами Сирии и Ирака

Дополнительные силы США, которые направляются на Ближний Восток для защиты от "иранской угрозы", не будут размещены в Сирии или Ираке, сообщила помощник главы Пентагона Кэти Уилбаргер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они не будут размещены в Сирии или Ираке", - сказала она журналистам.

Вместе с тем она отказалась уточнить, где именно будут размещены военнослужащие, напомнив, что у США "есть несколько пунктов дислокации в регионе".

За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

Дополнительные силы США, которые направляются на Ближний Восток для защиты от "иранской угрозы", не будут размещены в Сирии или Ираке, сообщила помощник главы Пентагона Кэти Уилбаргер.

"Они не будут размещены в Сирии или Ираке", - сказала она журналистам.

Вместе с тем она отказалась уточнить, где именно будут размещены военнослужащие, напомнив, что у США "есть несколько пунктов дислокации в регионе".

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