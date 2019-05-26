Три человека пострадали при поломке водного аттракциона в Калифорнии

Три человека получили травмы различной степени тяжести в субботу при сбое в работе водных горок в парке отдыха и развлечений в Риверсайде (штат Калифорния). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на городскую пожарную службу.

По ее данным, пострадали посетители парка 10, 31 и 57 лет. Состояние старшего из них оценивается как критически тяжелое, он доставлен в больницу.

Потерпевшие находились в одной из капсул, которая с разгона вошла в воду, не притормозив в конце спуска, как требуется. В результате посетителей аттракциона буквально выбросило из капсулы. По данным телекомпании, не сработал водяной насос, предназначенный для мягкого торможения.

Парк отдыха и развлечений Castle Park в Риверсайде открылся в 1976 году. На территории около 10 га расположены 27 различных аттракционов и три американские горки.

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