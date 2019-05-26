Трамп: Торговые переговоры с Японией продвигаются очень успешно

26 мая 2019 11:08 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп считает, что торговые переговоры с Японией продвигаются очень успешно. Как отметил хозяин Белого дома в воскресенье в Twitter, такого прогресса в основном удалось достичь благодаря торговле сельскохозяйственной продукцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Торговые переговоры с Японией успешно продвигаются, - написал Трамп. - Основная роль в них отводится [торговле] сельскохозяйственной продукцией и мясом".

Глава администрации США также отметил, что "ожидает многого" в торговых переговорах с Японией после запланированных на июль в стране парламентских выборов.

В субботу Трамп заявил, что США рассчитывают на более честные торговые отношения с Японией и надеются заключить двустороннее торговое соглашение в ближайшем будущем. В этот же день в Токио прошла встреча министра по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

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