Трамп прокомментировал выступление Мюллера по "российскому делу"

29 мая 2019 20:36 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление Роберта Мюллера, официально объявившего о закрытии офиса спецпрокурора по расследованию российского "вмешательства" в выборы в США и предполагаемых связей Трампа с Москвой, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Ничего не меняется в сравнении с докладом Мюллера. Не было достаточных свидетельств и потому в нашей стране человек (считается) невиновным. Дело закрыто! Спасибо", - написал президент в своем Twitter через некоторое время после того, как Мюллер впервые лично прокомментировал продолжавшееся два года расследование и его итоги.
Спецпрокурор, объявивший о своем уходе из министерства юстиции, сообщил, что не будет комментировать ход расследования и его выводы, поскольку вся информация уже содержится в докладе.
Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США (Москва это отрицает), однако не нашел свидетельств "сговора" Дональда Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.

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