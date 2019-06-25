Иванка Трамп обсудит на G20 права женщин

25 июня 2019 05:01 (UTC+04:00)

Дочь президента США Иванка Трамп обсудит на саммите G20 в Осаке 28-29 июня права женщин, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Иванка Трамп будет присутствовать и выступит с главной речью на мероприятии на полях, посвященном укреплению прав женщин, а также примет участие в одной из сессий, посвященной занятости женщин", - сказал представитель администрации.

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