Сенат США утвердил Марка Милли председателем Комитета начальников штабов ВС

25 июля 2019 23:08 (UTC+04:00)

Сенат США утвердил генерала Марка Милли председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, свидетельствуют результаты голосования, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Милли сменит на посту высшего офицера американских вооруженных сил генерала Джозефа Данфорда.

Четырехзвездный генерал Милли с 2015 года возглавляет штаб сухопутных сил. Он выпускник Принстона. Более 35 лет прослужил в вооруженных силах. Был выдвинут на этот пост президентом Дональдом Трампом в декабре 2018 года.

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