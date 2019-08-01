Помпео: США готовы к продолжению контактов с КНДР

Вашингтон готов к продолжению диалога с Пхеньяном и ожидает соответствующих шагов от КНДР. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем по итогам министерской встречи США - АСЕАН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы продолжать переговоры с КНДР. Сожалею, что у меня не было возможности на полях министерского заседания АСЕАН обсудить это, - сказал он, отвечая на вопрос, не помешают ли контактам с Пхеньяном проведение им новых ракетных пусков. - Надеемся, что Ким Чен Ын предоставит свою команду для переговоров со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном , и мы продолжим диалог".

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