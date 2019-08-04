Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо

4 августа 2019 21:09 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в воскресенье распорядился до заката 8 августа приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Настоящим я приказываю, чтобы флаги США были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями", - говорится в распоряжении, распространенном пресс-службой Белого дома. Это также касается всех посольств, военных баз и кораблей ВМС США.

В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

Позднее, в ночь с субботы на воскресенье неизвестный открыл стрельбу в центре Дейтона (штат Огайо). По данным властей, погибли девять человек, пострадали 27. Сотрудникам полиции удалось в течение минуты убить нападавшего, на котором был бронежилет.

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