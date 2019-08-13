В США вступает в силу запрет на использование госучреждениями устройств Huawei и ZTE

Запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei вступает во вторник в силу.

Соответствующее уведомление Минобороны, Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Администрации общих служб США было направлено для публикации в федеральный реестр страны (сборник официальных документов американского правительства), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе отдельным пунктом упоминается телекоммуникационное оборудование ZTE и Huawei и их дочерних предприятий. Кроме того, запрет распространяется на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий. Налагается запрет и на приобретение услуг у перечисленных юридических лиц.

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