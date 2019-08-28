В Нью-Йорке при обрушении дома погиб один человек

Один человек погиб, пятеро пострадали во вторник при частичном обрушении строящегося дома в районе Бронкс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в Twitter служба пожарной охраны крупнейшего мегаполиса США.

Пожарным удалось извлечь человека из-под обломков, он скончался от полученных травм. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

По данным телеканала NBC, строительные леса и элементы конструкции обрушились на рабочих, которые находились в здании. По какой причине, пока не уточняется. Как ожидается, местные власти проведут расследование.

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