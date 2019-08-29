Пентагон в настоящее время не собирается создавать третью базу перехватчиков системы ПРО

Министерство обороны США в настоящее время не собирается создавать третью базу перехватчиков системы противоракетной обороны (ПРО) на континентальной части Соединенных Штатов. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Агентства по ПРО Пентагона в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии со Стратегией дальнейшего развития американской системы ПРО от 2019 года, Минобороны не имеет предлагаемых мер, бюджетных полномочий или указания по развертыванию [третьей] континентальной базы перехватчиков и не предлагает развертывать [третью] континентальную базу перехватчиков в настоящее время. В силу этих обстоятельств предпочтительным вариантом является "альтернатива непринятия никаких действий" - отказ от размещения", - отмечается в документе.

В Пентагоне считают, что для обеспечения безопасности достаточно двух уже существующих баз перехватчиков, расположенных на Западном побережье США. "Ныне действующие базы на Аляске и в Калифорнии обеспечивают необходимую защиту родины от нанесения ракетного удара такими странами, как Северная Корея и Иран", - утверждается в заявлении. Речь идет о базах Форт-Грили на Аляске и Ванденберг в Калифорнии.

В мае и июле военное ведомство сообщало о том, что еще не приняло решение по поводу развертывания третьей базы и не имеет предпочтительного варианта на этот счет.