Сенаторы призвали палату представителей США соблюсти процедуры импичмента

Сенатор Линдси Грэм и лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл призвали палату представителей США проголосовать за инициирование официального запроса на импичмент перед тем, как начать расследование по импичменту президента Дональда Трампа, говорится в официальном аккаунте в Twitter Линдси Грэма. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Резолюция Линдси Грэма-Макконнелла: призываем палату представителей до начала расследования по импичменту в отношении президента Трампа проголосовать за инициирование официального запроса на импичмент", - говорится в Twitter Грэма.

Ранее влиятельный республиканский сенатор Линдси Грэм на конференции для журналистов в четверг объявил о намерении представить в сенате резолюцию об осуждении того, как проходит процедура импичмента президента США Дональда Трампа. Автором данной резолюции вместе с Грэмом выступил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

Грэм подчеркнул, что в начале процедуры были упущены важные шаги, которые делают импичмент опасным и нарушающим законодательные нормы США. В частности, республиканцам в конгрессе ограничен доступ к этому процессу. Грэм также подчеркнул, что ни одна из процедур, которая была проведена республиканцами в ходе запроса на импичмент экс-президента США Билла Клинтона, не была выполнена демократами.

Ранее лидеры республиканцев в палате представителей США Майкл Маккол, Джим Джордан и Девин Нуньес тоже пожаловались на закрытость процесса и в письме главе комитета палаты представителей по разведке Адаму Шиффу призвали информатора по делу об импичменте против президента Трампа дать публичные показания перед конгрессом.

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