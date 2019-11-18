Совет директоров HP отклонил предложение о слиянии с Xerox

Совет директоров американской компании HP единогласно отверг идею слияния с корпорацией Xerox. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания Си-эн-би-си со ссылкой на письмо, направленное руководством HP генеральному директору Xerox Джону Висентину, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В принятии этого решения совет [директоров] руководствовался весьма условным и неопределенным характером предложения", - говорится в письме. Согласно содержащимся в нем данным, у руководства HP вызвал обеспокоенность высокий уровень задолженности Xerox, который не лучшим образом сказался бы на стоимости акций объединенной компании. Помимо этого, в письме совета директоров HP высказывается настороженность по поводу снижения уровня прибыльности Xerox в годовом исчислении.

Ранее стало известно о том, что Xerox, производящая копировальные аппараты, выступила с предложением о приобретении корпорации HP, которая выпускает компьютеры и другую технику. Агентство Reuters отмечало, что Xerox готова выплатить HP около $33 млрд. Согласно последним данным, рыночная капитализация HP составляет около $29 млрд, а Xerox - примерно $8,3 млр

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