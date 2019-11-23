Amazon оспорил заключение контракта Пентагона с Microsoft

23 ноября 2019 06:11 (UTC+04:00)

Компания Amazon подала иск в федеральный суд США, оспаривающий решение Пентагона заключить контракт на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных с Microsoft. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Блумберг.

Сообщается, что иск подан в пятницу. Содержание документа не разглашается в целях защиты конфиденциальных данных.

Компания Microsoft получила военный контракт суммой 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных, сообщил Пентагон. При этом Amazon считался фаворитом на выигрыш контракта и практически получил его весной этого года, но министерство обороны в последний момент передумало и решило пересмотреть сделку еще раз. Это произошло на фоне яростной критики со стороны президента Дональда Трампа в адрес Amazon и ее основателя Джеффа Безоса. Трампа, в свою очередь, постоянно критикует принадлежащая Безосу газета Washington Post.

Помимо Amazon, на контракт претендовали IBM и Oracle, но они отсеялись на более ранних этапах. Google при этом вышла из тендера еще в 2018 году на фоне критики собственных сотрудников за работу с Пентагоном.

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