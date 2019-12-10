Помпео и Лавров обсудили урегулирование в Сирии

10 декабря 2019 22:43 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым урегулирование в Сирии, стороны согласились, что военного решения этого конфликта нет, передает Trend со ссылкой на РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл во вторник в столицу США

"По Сирии мы работаем над внедрением резолюции 2254. Это резолюция ООН. И мы считаем, что нет военного решения и что Сирия не должна стать убежищем для террористических групп и ИГИЛ", - сказал Помпео на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым в Вашингтоне.

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