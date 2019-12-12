Трампа обвинили в том, что он "делает Россию великой"

12 декабря 2019 00:17 (UTC+04:00)

Кандидат в президенты США сенатор США Эми Клобушар обвинила президента Дональда Трампа в том, что он "делает Россию великой", перефразируя главный лозунг Трампа - "Сделать Америку великой", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я бы больше всего хотела услышать, как его объятья с (президентом России Владимиром) Путиным делают Америку великой. Это не делает Америку великой. Это делает Россию великой", - заявила Клобушар, выступая в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

Она также заявила, что Трамп не должен был оставлять в беде союзников-курдов в Сирии. Клобушар высмеяла Трампа и за то, что он сократил визит на саммит НАТО после того, как стало известно, что ряд лидеров альянса над ним подшучивали.

"Нельзя уходить только потому, что люди шутят на твой счет. Нельзя уйти от всего мира", - сказала Клобушар.

Среди собственных приоритетов в случае избрания она назвала "восстановление американского лидерства в мире", повторное присоединение к международным договорам, из которых вышел Трамп, и укрепление отношений с союзниками.

Демократы, которые ранее обвиняли Трампа в "сговоре с Россией", продолжают критиковать его, несмотря на то что двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило следов такого "сговора".

На этой неделе Трампа критикуют за встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Влиятельный конгрессмен Адам Шифф назвал это "победой российской пропаганды", а лидер демократов в сенате Чак Шумер окрестил встречу "секретной", поскольку на ней не присутствовали журналисты. Журналисты спрашивали Лаврова, специально ли он приехал в Вашингтон во время предъявления Трампу обвинений по импичменту, на что глава МИД России ответил, что в США невозможно приехать, не застав импичмента, санкций или чего-либо другого.

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