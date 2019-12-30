Эспер и Помпео прибыли проинформировать Трампа об атаках в Ираке

Глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео прибыли в резиденцию американского президента Мар-а-Лаго, чтобы проинформировать Дональда Трампа об ударах по объектам группировки "Хезболла" в Ираке и Сирии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболла" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки Катаиб Хезболлы (KH) по иракским базам". В Пентагоне отметили, что эти удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции. В оборонном ведомстве пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлы".

Как передают журналисты пула Белого дома со ссылкой на Помпео, высокопоставленные представители администрации "приехали, чтобы проинформировать президента США о событиях прошедших 72 часов". Во Флориду прибыл также и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Как сообщил Помпео журналистам, США будут противостоять Ирану в его попытках поставить под угрозу жизни американцев. Эспер, в свою очередь, отметил, что удары по объектам "Хезболлы" прошли успешно.

По информации командования "Аль-Хашд аш-Шааби", десятки бойцов движения погибли и еще десятки получили ранения при обстреле беспилотными летательными аппаратами США баз военного формирования.

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