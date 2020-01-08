Трамп пригрозил Ираку санкциями

8 января 2020 01:01 (UTC+04:00)

США могут ввести санкции против Ирака в том случае, если иракское руководство поведет себя неуважительно к американской стороне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник американский лидер Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Я говорил о санкциях, но говорил об этом только в том случае, если к нам отнесутся неуважительно, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. - К нам должны относиться уважительно".

По словам Трампа, власти США на определенном этапе хотели бы вывести войска из Ирака, однако считают, что сейчас неподходящий для этого момент.

"В какой-то момент мы хотим уйти, но [сейчас] это не тот момент", - приводит слова Трампа пресс-пул, по данным которого, американский лидер также подчеркнул, что вывод американских сил сейчас "был бы худшим из того, что может произойти с Ираком".

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