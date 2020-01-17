Помпео анонсировал новые санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты вместе со своими союзниками в Западном полушарии будут оказывать дополнительное давление на власти Венесуэлы.

Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вы все должны знать, что грядут новые действия. (Президент Венесуэлы Николас) Мадуро, безусловно, знает, что мы не шутим", - сказал Помпео, выступая на заседании Организации американских государств в Вашингтоне.

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