Помпео анонсировал новые санкции против Венесуэлы

17 января 2020 21:51 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты вместе со своими союзниками в Западном полушарии будут оказывать дополнительное давление на власти Венесуэлы.

Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вы все должны знать, что грядут новые действия. (Президент Венесуэлы Николас) Мадуро, безусловно, знает, что мы не шутим", - сказал Помпео, выступая на заседании Организации американских государств в Вашингтоне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США внесли в санкционный список бригадного генерала КСИР
США 21:01
Новый посол США в Грузии Келли Дегнан принесла присягу
Грузия 15:24
Сеул обсуждает возможность повышения совместных с США оборонных расходов на 30%
США 11:04
Посол США: Отрадно видеть участие в парламентских выборах в Азербайджане большого количества кандидатов
Политика 10:34
При ударе Ирана по базе в Ираке 11 военных США были контужены
США 10:06
Минфин США: Россия увеличила вложения в американские гособлигации
Россия 09:45
Лента новостей
Канада призвала Иран передать Франции черные ящики сбитого Boeing
Иран 22:19
В результате разбойного нападения в Нигерии погибли 14 человек
Другие страны 22:06
Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
Арабские страны 21:41
В Азербайджане выросло производство золота
Бизнес 21:27
В Пуэрто-Рико около 20 тысяч человек покинули дома из-за землетрясений
Другие страны 21:13
В Азербайджане гидами будут работать только сертифицированные специалисты
Туризм 21:05
США внесли в санкционный список бригадного генерала КСИР
США 21:01
В Азербайджане будут восстановлены кяризы (ФОТО)
Общество 20:53
Bank Melli Iran в Баку завершил год с убытком
Финансы 20:41