Трамп: Контакт американского сенатора с главой МИД Ирана может быть нарушением закона
Контакт члена Сената Конгресса Кристофера Мерфи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях Мюнхенской конференции по безопасности может являться нарушением американского законодательства. Такое мнение выразил во вторник президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Видел [в новостях], что сенатор Мерфи встречался с иранцами. Это так? Только что это увидел. Мне о чем-то следует знать? Потому что мне кажется, что речь идет о нарушении Закона Логана", - сказал американский лидер, беседуя с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Калифорния.
С точки зрения Трампа, компетентным органам США следует разобраться в случившемся.
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