В топливных баках Boeing 737 MAX нашли ветошь и обломки инструментов

Американская корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов 737 MAX после обнаружения посторонних предметов в топливных баках нескольких самолетов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Блумберг.

Как сообщает агентство, инородные материалы, такие как фрагменты инструментов и ветоши, были обнаружены в новых самолетах, еще не поставленных заказчикам.

Генеральный менеджер программы 737 MAX Марк Дженкс заявил в служебном циркуляре, который попал в распоряжение агентства, что "это абсолютно недопустимо". Планируется проведение дополнительных инспекций, ревизий и проверок, чтобы убедиться, что в топливных баках ничего не осталось.

При этом по данным агентства, проверки вряд ли приведут к задержке возобновления эксплуатации этих самолетов.

Ранее Boeing заявил, что ожидает возвращения самолетов 737 MAX в эксплуатацию в середине текущего года.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта прошлого года в США и многих других странах после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте - Ethiopian Air, всего погибло 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов. В декабре 2019 года компания решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.