США намерены сократить численность военных в Афганистане

Соединенные Штаты намерены сократить свое военное присутствие в Афганистане до 8,6 тыс. военнослужащих. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам визита в Индию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы предпринимаем серьезные усилия, чтобы сократить численность до 8,6 тыс. человек, - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах военного присутствия США в Афганистане. - Люди этому рады. Затем мы примем решение о том, каков будет финальный результат".

Трамп также выразил надежду на заключение соглашения с талибами, которое ожидается в конце февраля и отметил, что пока динамика ситуации в Афганистане положительная. "Прошло уже два дня при минимальном уровне насилия. Посмотрим, что будет дальше, но все хотят, чтобы это произошло", - добавил американский президент.

Трамп отметил, что США в случае вывода войск из Афганистана сохранит в самой стране и регионе разведывательные структуры, которые помогут отслеживать ситуацию и вмешаться в нее при необходимости. "Этот регион - инкубатор проблем. И когда мы вернем их домой (американских военных), мы скажем, что если что-то случится, то мы ударим очень сильно", - отметил американский лидер.

Президент США добавил, что США могли бы легко добиться военной победы в Афганистане, однако не будут этого делать, поскольку такое решение повлечет гибель множества людей. "Мы могли бы легко победить, если бы я хотел убить миллионы человек, но я не хочу убивать миллионы невинных", - сказал Трамп.

21 февраля в Twitter главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус было опубликовано заявление госсекретаря Майкла Помпео, в котором сообщалось о намерении США подписать соглашение с талибами 29 февраля. Вскоре после этого предполагается провести межафганские переговоры, на которых на основе данного соглашения будет предпринята попытка добиться длительного прекращения огня на территории страны. Телеканал TOLO News со ссылкой на Совет по национальной безопасности Афганистана сообщил о достижении между правительством и талибами договоренности о снижении уровня насилия с 22 февраля.