Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в семи штатах
Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на проходящих во вторник первичных выборах в штатах Алабама, Арканзас, Вермонт, Массачусетс, Оклахома, Северная Каролина и Теннесси. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сам американский лидер отреагировал на сообщения о своей победе на странице в Twitter, поблагодарив жителей этих штатов.
В ситуации с республиканцами нет никакой интриги - реальных соперников в этой внутрипартийной борьбе у действующего президента Дональда Трампа нет. На фоне этого в одном из штатов - Вирджинии - "праймериз" республиканцев в этот день вообще было решено не проводить, так что для этой партии голосование проходит лишь в 13 штатах.
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