Помпео встретится с генсеком ООН 6 марта
Госсекретарь США Майк Помпео встретится 6 марта с генсеком ООН Антонио Гутеррешем, говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Госсекретарь Майк Помпео направляется с поездкой в Нью-Йорк 5-8 марта. Шестого марта госсекретарь Помпео встретится с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем и обсудит широкий круг многосторонних вопросов. Находясь в Нью-Йорке, госсекретарь также встретится с руководителями финансового сектора", - сказано в документе.
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