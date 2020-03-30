США могут столкнуться с дефицитом аппаратов ИВЛ из-за коронавируса

Один из крупнейших производителей медицинского оборудования немецкая компания Drägerwerk выступила с предупреждением, что мировой спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будет опережать предложение, несмотря на то, что в этом году их производство будет увеличено в четыре раза. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наибольшая часть производственных мощностей по изготовлению аппаратов ИВЛ сосредоточена в Европе, в то время как самая большая проблема, по-видимому, находится в США. Это то, что меня беспокоит", - сказал в интервью изданию исполнительный директор Drägerwerk Штефан Дрегер, отметив, что сама по себе поставка новых аппаратов ИВЛ не даст быстрого решения проблем, вызванных распространением нового коронавируса.

Аппараты ИВЛ играют важную роль в спасении жизней пациентов, заразившихся коронавирусом. В последние недели страны во всем мире пытались наладить производство и купить их как можно больше, что вызвало всплеск интереса инвесторов. В прошлом году объем продаж Drägerwerk составил €2,9 млрд, а с 12 марта этого года акции компании подорожали на 95%, пишет газета.

Немецкое правительство в марте заказало у Drägerwerk 10 тыс. аппаратов ИВЛ, при этом компания рассчитывает произвести столько же единиц оборудования для поставки в другие страны. "Федеральный министр здравоохранения действовал особенно решительно и немедленно заказал 10 тыс. аппаратов. Поставки будут растянуты на весь год", - подчеркнул Дрегер.

Глава Drägerwerk подверг сомнению инициативу некоторых правительств, в частности Великобритании и США, привлечь автомобильные и другие непрофильные компании к производству медицинской техники. "Вероятно, ни у кого нет большего опыта в разработке и производстве аппаратов ИВЛ, чем у нас. Если другие сейчас пытаются делать то же самое, то я приветствую это. Но я настроен скептически", - добавил он.