Трамп и Макрон обсудили подготовку к конференции G7 и восстановление экономики

США 15 апреля 2020 08:00 (UTC+04:00)
Трамп и Макрон обсудили подготовку к конференции G7 и восстановление экономики

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном обсудил предстоящую видеоконференцию "семерки" и перспективы восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили усилия по борьбе с коронавирусом и [перспективы] открытия мировых экономик, - отмечается в тексте. - Стороны рассмотрели и предстоящую видеоконференцию лидеров "семерки", а также важные региональные и двусторонние вопросы".

Как сообщило во вторник агентство Reuters, Трамп намерен 16 апреля в режиме видеоконференции обсудить с остальными лидерами Группы семи (G7) меры борьбы с пандемией.

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