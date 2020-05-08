Пенс заявил, что они с Трампом будут ежедневно проходить тестирование на коронавирус
Американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс будут ежедневно проходить тестирование на выявление нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг Пенс, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
При этом Трамп сообщил, что почти не общался с сотрудником Белого дома, у которого было обнаружено заболевание, вызываемое коронавирусом. "У меня практически не было контактов с этим человеком", - цитирует президента пресс-пул Белого дома. Глава государства указал, что все сотрудники Белого дома будут ежедневно проходить тестирование на заболевание. Он добавил, что прошел соответствующее обследование в среду и четверг, результаты были отрицательными.
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