Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию

США 10 мая 2020 09:09 (UTC+04:00)
Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи будет две недели работать в режиме самоизоляции после того, как новым коронавирусом заразилась сотрудница Белого дома. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу вечером телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на слова самого Фаучи.

По данным телекомпании, главный американский инфекционист принял решение о соблюдении 14-дневного карантина после того, как в пятницу заражение новым коронавирусом было выявлено у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса. Фаучи отметил, что продолжит работать удаленно в рамках Межведомственной рабочей группы, созданной ранее Белым домом.

Кроме того, указывает Си-эн-эн, он сможет продолжать посещение возглавляемого им исследовательского центра, в котором также будет находиться в изоляции. При этом он непрерывно будет носить защитную маску на лице. Сам Фаучи считает, что риск заражения в его случае невелик. Обследование на коронавирус Фаучи будет проходить ежедневно.

Ранее на карантин ушли еще два члена рабочей группы Белого дома по COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС). Полную самоизоляцию будут на протяжении 14 дней соблюдать глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Соединенных Штатов Роберт Редфилд, а также глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) Стивен Хан.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,3 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли 78 794 человека.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ВВС США сообщили о разрушении в космосе топливного бака разгонного блока &quot;Фрегат&quot;
ВВС США сообщили о разрушении в космосе топливного бака разгонного блока "Фрегат"
Илон Маск заявил о намерении перенести штаб-квартиру Tesla из Кремниевой долины
Илон Маск заявил о намерении перенести штаб-квартиру Tesla из Кремниевой долины
Еще 58 человек с коронавирусом умерли в Москве
Еще 58 человек с коронавирусом умерли в Москве
Loading Bars
Лента новостей
ВС Армении 26 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Гейдар Алиев спас Азербайджан, поставил на путь стабильности и развития во всех сферах – народный художник Омар Эльдаров Политика 09:38
Гейджи победил Фергюсона и проведет следующий бой против Нурмагомедова Спорт 09:16
Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию США 09:09
Трамп раскритиковал Джорджа Буша США 08:54
В Южной Корее зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19 за месяц Другие страны 08:43
Сехудо сенсационно завершил карьеру после победы на UFC 249 Спорт 08:35
В Кыргызстане выявлен 71 новый случай COVID-19 Кыргызстан 08:27
Жорж Сен-Пьер будет введен в Зал славы UFC Спорт 08:13
Число инфицированных коронавирусом в Казахстане превысило пять тысяч Казахстан 08:05
В Белом доме усилили уборку помещений после заражения сотрудницы коронавирусом США 07:56
ВВС США сообщили о разрушении в космосе топливного бака разгонного блока "Фрегат" США 07:45
Кровавый нокаут: Каттар сразил Стивенса точным ударом на UFC 249 Спорт 07:39
За сутки в Китае выявлены 14 случаев активного заражения коронавирусом Другие страны 07:24
В Японии 13 мая могут одобрить новый экспресс-тест на коронавирус Другие страны 07:05
Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тысяч В мире 06:41
Трамп поздравил UFC с проведением турнира во Флориде США 06:19
Футболисты "Боруссии" Витсель и Джан травмировались на тренировке Спорт 05:51
Nikkei: Mazda запросила у трех банков кредит в $2,8 млрд из-за вызванных пандемией убытков Другие страны 05:29
В Бразилии из-за коронавируса погибли более 10 тысяч человек Другие страны 05:11
Ресторан в Германии раздал посетителям шляпы для соблюдения дистанции Европа 04:44
Ученые заявили, что с Марса на Землю могут попасть новые вирусы В мире 04:17
Джонсон объявит о незначительном смягчении карантина в Великобритании Европа 03:54
Обама назвал катастрофой реакцию Трампа на коронавирус США 03:31
Илон Маск заявил о намерении перенести штаб-квартиру Tesla из Кремниевой долины Россия 03:14
В UFC подтвердили, что победитель боя Фергюсон - Гейджи встретится с Нурмагомедовым Спорт 02:49
Госдеп постарается продлить оружейное эмбарго против Ирана США 02:21
Еще 58 человек с коронавирусом умерли в Москве Россия 02:02
Клубы АПЛ начнут тестировать игроков на коронавирус с 14 мая Спорт 01:38
Сотрудники Секретной службы США заразились коронавирусом США 01:19
Пираты в Гвинейском заливе атаковали два судна Другие страны 00:56
Трамп предложил еще одной стране помощь в борьбе с коронавирусом США 00:35
Описано будущее городов в эпоху постпандемии В мире 00:29
Мехрибан Алиева: Для нашего народа Гейдар Алиев был великим лидером, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии Азербайджана (ФОТО) Политика 00:13
Сегодня 97-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева Политика 00:01
У побережья Филиппин произошло землетрясение Другие страны 9 мая 23:55
В Москве произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом, есть погибший Россия 9 мая 23:52
Коронавирус назвали преимуществом для Китая Другие страны 9 мая 23:41
Гейдар Алиев ценил в людях настоящий, истинный талант - народная артистка Хураман Гасымова Политика 9 мая 23:30
Парламент Франции утвердил продление режима ЧП до 10 июля Европа 9 мая 23:14
В Греции за сутки выявлено 19 случаев заражения коронавирусом Европа 9 мая 22:58
Глава UFC заявил, что намерен организовать третий бой Миочича и Кормье к августу Спорт 9 мая 22:51
Ночные клубы назвали новым рассадником коронавируса Другие страны 9 мая 22:37
Юлий Гусман: Люди веками будут хранить память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве Политика 9 мая 22:24
Коронавирус выявлен у 1656 российских военных Россия 9 мая 22:09
Во Франции выявлен новый очаг коронавируса Европа 9 мая 22:00
Николас Кейдж сыграет в продолжении фильма "Сокровище нации" В мире 9 мая 21:53
Кубок наций: Теймур Раджабов одержал свою первую победу Спорт 9 мая 21:35
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 95 тыс. В мире 9 мая 21:13
Вклад Азербайджана в годы Великой Отечественной войны - виртуальная выставка (ВИДЕО) Социум 9 мая 21:09
СМИ: выход новых AirPods отложен из-за коронавируса В мире 9 мая 21:08
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 9 мая 20:59
Трамп предложил президенту Перу помощь в борьбе с пандемией США 9 мая 20:48
Число выздоровевших от коронавируса в Турции достигло 89 480 Турция 9 мая 20:37
В Великобритании число случаев заражения коронавирусом превысило 215 тысяч Европа 9 мая 20:32
Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард В мире 9 мая 20:29
В Эфиопии 12 человек погибли из-за наводнений и оползней Другие страны 9 мая 20:13
Арестованы бывший замминистра и начальник Службы минкультуры Политика 9 мая 20:02
Футболист "Барселоны" Юмтити получил травму Спорт 9 мая 20:01
Бывший чемпион мира по боксу Мэйуэзер заявил, что не планирует возобновлять карьеру Спорт 9 мая 19:44
Назван возможный срок открытия границ Европы Европа 9 мая 19:40
Портал: Более четырех миллионов человек в мире заразились COVID-19 В мире 9 мая 19:32
В Болгарии разбился частный самолет Другие страны 9 мая 19:24
Во Франции ношение масок на вокзалах станет обязательным с 11 мая Европа 9 мая 19:07
В Литве разбился самолет Другие страны 9 мая 18:52
Рамин Байрамлы: Разработаны проекты по возобновлению и графику работы кафе и ресторанов в период пандемии Общество 9 мая 18:45
Открытие крупных торговых центров до конца мая не ожидается Общество 9 мая 18:37
Рамин Байрамлы: Мы наблюдаем заражение коронавирусной инфекцией в групповой форме Общество 9 мая 18:34
Больницы модульного типа могут использоваться как полевые госпитали - TƏBİB Общество 9 мая 18:34
Ханде Харманджы: Азербайджан в силах справиться с пандемией коронавируса Общество 9 мая 18:29
"День Победы" на азербайджанском языке в рамках международной акции (ВИДЕО) Социум 9 мая 18:06
Карантинный режим может быть смягчен для людей старше 65 лет Общество 9 мая 18:03
Сегодня большинство случаев заражения в Баку приходится на Ясамальский район - Оперативный штаб Общество 9 мая 18:02
Рамин Байрамлы: В Азербайджане показатель инфекции, ввезенной из-за рубежа, составил 9,1% Общество 9 мая 17:55
TƏBİB призвал родителей не собираться перед зданиями, где будут проходить экзамены Общество 9 мая 17:49
Рамин Байрамлы: В Азербайджане нет дефицита защитных масок Общество 9 мая 17:44
TƏBİB обратится в Оперативный штаб для введения ограничений в праздничные и выходные дни Общество 9 мая 17:41
Председатель TƏBİB: Коронавирус выявлен среди соотечественников, прибывших из России Общество 9 мая 17:28
Рамин Байрамлы: Факты инфицирования коронавирусом выявлены в Баку, Гяндже, Евлахе, Абшероне, Кюрдамире, Товузе и Ширване Общество 9 мая 17:26
Рамин Байрамлы: В Азербайджане впервые в лечении зараженных коронавирусом применена иммунная плазма Общество 9 мая 17:24
В Азербайджане выявлено 143 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 44, скончались 3 человека – Оперативный штаб Политика 9 мая 17:08
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг Общество 9 мая 17:00
Севиль Микаилова: Фашистский идеологический курс в Армении защищается на уровне государственной политики Политика 9 мая 16:57
Помним! Не дадим забыть! – трогательный ролик ко Дню Победы (ВИДЕО) Социум 9 мая 16:41
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Таджикистана Политика 9 мая 16:30
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО) Политика 9 мая 16:25
В Азербайджане онлайн в соцсетях проходят акции "Бессмертный полк" и "Вспомни Победу" (ВИДЕО) Социум 9 мая 16:06
Обзор нефтегазовых операций в Азербайджане за первый квартал 2020 года Энергетика 9 мая 15:57
Фонд Гейдара Алиева поздравил ветеранов Великой Отечественной войны на дому (ФОТО) Общество 9 мая 15:51
Семь азербайджанских страховщиков снизили сборы страховых премий в марте 2020 г. Экономика 9 мая 15:49
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил с должности замминистра и главу Службы минкультуры Азербайджана Политика 9 мая 15:28
Лейла Абдуллаева: Безответственное поведение Никола Пашиняна сводит на нет возможность мирного урегулирования карабахского конфликта Политика 9 мая 15:05
В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 2336 Узбекистан 9 мая 15:01
В Азербайджане 13 страховых компаний увеличили сбор премий в марте 2020 г. Экономика 9 мая 14:52
Памяти вечно молодых солдат и офицеров…Трогательное исполнение азербайджанских актеров (ВИДЕО) Культура 9 мая 14:49
У пассажиров Air France будут измерять температуру тела перед вылетом Европа 9 мая 14:46
"Темная ночь" в исполнении солистов Академии Ла Скала Азера Рзазаде и Магеррама Гусейнова (ВИДЕО) Культура 9 мая 14:43
AzerGold объявляет тендер на привлечение услуг по ремонту Тендеры 9 мая 14:41
В Азербайджане увеличился объем производства фундука Бизнес 9 мая 14:39
Азербайджанские эксперты в онлайн-режиме ответят на вопросы о виртуальной реальности ИКТ 9 мая 14:33
Все новости