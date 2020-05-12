Трамп: США не заинтересованы в обсуждении новых условий торгового соглашения с Китаем

Обсуждение новых условий двустороннего всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем не интересует Соединенные Штаты. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Розовом саду Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать информацию о том, что Пекин просит Вашингтон изменить условия сделки в связи с последствиями пандемии коронавируса. "Они хотели бы пересмотреть торговую сделку, чтобы сделать ее [условия] лучше для себя. <...> Нет, меня это не интересует. Давайте посмотрим, выполняют ли они соглашение, которое сами подписали", - сказал глава государства.