Трамп: США не заинтересованы в обсуждении новых условий торгового соглашения с Китаем
Обсуждение новых условий двустороннего всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем не интересует Соединенные Штаты. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Розовом саду Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Его попросили прокомментировать информацию о том, что Пекин просит Вашингтон изменить условия сделки в связи с последствиями пандемии коронавируса. "Они хотели бы пересмотреть торговую сделку, чтобы сделать ее [условия] лучше для себя. <...> Нет, меня это не интересует. Давайте посмотрим, выполняют ли они соглашение, которое сами подписали", - сказал глава государства.
Лента новостей
Совет Европы о возможности начать диалог о либерализации визового режима со странами «Восточного партнёрства»
Асим Моллазаде: Служба деда Никола Пашиняна в рядах СС - доказательство того, что армяне являются сторонниками фашистского режима
Эльман Насиров: Служба деда Пашиняна в рядах фашистов объясняет распространение этой идеологии в Армении
Абитуриенты, которые не могут подтвердить свои документы онлайн, подадут заявку в порядке электронной очереди
В Азербайджане выявлено 70 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 30 человек – Оперативный штаб
Если бы люди видели тяжелобольных, то это помогло бы им осознать реальность ситуации - лечащий больных коронавирусом врач (ФOTO)
Правнук Самеда Вургуна и флейтист-виртуоз выступили во Франции с концертом, посвященным Гейдару Алиеву (ВИДЕО)
Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются по всем возможным направлениям - российский эксперт
"Лирический танец" Фикрета Амирова на гитаре! Российский музыкант поддержал Азербайджан в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО)
Оценивание знаний учащихся будет проведено посредством платформы "Виртуальная школа" - минобразования Азербайджана