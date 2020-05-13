Белый дом подверг критике предложенный демократами пакет помощи на $3 трлн

Белый дом считает попыткой продвинуть свои политические интересы предложение демократов в Палате представителей Конгресса США о новом пакете стимулирующих мер на $3 трлн. Соответствующее сообщение разместила в среду на своей странице в Twitter пресс-секретарь главы государства Кейли Макинэни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент США Дональд Трамп ясно заявил, что любой будущий пакет помощи должен ставить во главу угла здоровье американцев и экономическое процветание. Демократы в Палате представителей в очередной раз используют кризис для игры в политику и продвижения собственной повестки", - отметила она.

По мнению Макинэни, законопроект несерьезен и предусматривает не связанные с борьбой с коронавирусом расходы.

Демократы в нижней палате Конгресса намерены 15 мая проголосовать за новый пакет стимулирующих экономику мер. Согласно законопроекту, около $1 трлн отводится штатам и местным властям, учреждается "Фонд героев" в размере $200 млрд для сотрудников сфер первой необходимости. Кроме того, выплаты на семью предлагается увеличить до $6 тыс. Документ предусматривает выделение $75 млрд на проведение тестирований. Республиканцы в Сенате в предварительном порядке отказались поддержать новый пакет.