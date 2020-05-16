Палата представителей Конгресса США впервые в истории одобрила удаленное голосование

Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу законопроект, разрешающий проведение удаленного голосования, что стало беспрецедентным случаем в истории законодательного органа. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В поддержку инициативы выступили 217 конгрессменов, против - 189.

Документ подразумевает проведение дистанционных голосований, заседаний, слушаний и рассмотрений законопроектов.

Данная необходимость была вызвана распространением коронавирусной инфекции, в результате чего не все законодатели могут присутствовать на заседаниях. Принятие этого законопроекта позволит позднее в пятницу проголосовать по предложенному демократами новому пакету стимулирующих экономику мер на 3 трлн долларов, который направлен на преодоление последствий распространения коронавируса.