Не менее 13 человек пострадали при стрельбе на поминальной службе в Луизиане
По меньшей мере 13 человек получили ранения при стрельбе на поминальной службе в штате Луизиана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел в субботу вечером в городе Богалуса к северо-востоку от Нового Орлеана. Из 13 пострадавших один находится в тяжелом состоянии.
Полиция в настоящее время расследует происшествие. Подозреваемый пока не задержан.
Лента новостей
Шахин Исмаилов: Вклад Президента Ильхама Алиева в борьбу с COVID-19 на международном уровне свидетельствует о его безусловном лидерстве
В Азербайджане выявлен 136 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 71, скончались 3 человека – Оперативный штаб
Вугар Искандеров: Высокая оценка лидерских усилий Президента Ильхама Алиева создает чувство гордости у каждого азербайджанца
Асли Казымова: Т.н."Национальный совет" подталкивает молодежь нарушать закон, чтобы получить гранты из-за рубежа
Большое Вам спасибо за то, что думаете о народе в нынешней тяжелой ситуации, оказываете поддержку каждому гражданину - письмо Президенту Ильхаму Алиеву
В этот трудный период мы являемся свидетелями Вашей решительной борьбы с пандемией - письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" стал символом жизни для нас учителей - письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Граждане пишут Президенту: Предпринимаемые Вами шаги являются показателем того, насколько сильным и заботливым Президентом Вы являетесь
В результате спецоперации задержан и доставлен в Азербайджан участник вооруженного нападения на боевой пост (ВИДЕО)