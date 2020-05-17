Не менее 13 человек пострадали при стрельбе на поминальной службе в Луизиане

По меньшей мере 13 человек получили ранения при стрельбе на поминальной службе в штате Луизиана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в субботу вечером в городе Богалуса к северо-востоку от Нового Орлеана. Из 13 пострадавших один находится в тяжелом состоянии.

Полиция в настоящее время расследует происшествие. Подозреваемый пока не задержан.