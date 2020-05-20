Трамп и Макрон обсудили проведение в ближайшее время саммита "семерки"

Президент США Дональд Трамп обсудил в среду по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном созыв в ближайшее время саммита "семерки" (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в среду заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Президенты обсудили прогресс в открытии США и Франции, равно как и других экономик в мире (снятие санитарных ограничений, введенных из-за пандемии - прим. ТАСС). Президент США выразил желание созвать скоро саммит G7", - отмечается в тексте.

Трамп ранее в среду заявил, что изучает возможность провести саммит G7 в очном формате в Кэмп-Дэвиде.

Лидеры также рассмотрели "важные региональные и двусторонние вопросы". "Касательно Ливии президенты США и Франции выразили обеспокоенность усугубляющимся иностранным вмешательством и согласились в необходимости деэскалации", - сообщили в Белом доме.

20 марта Джадд Дир сообщил, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции. Резиденция американских президентов Кэмп-Дэвид находится в 100 км к северо-западу от Вашингтона, в парке горы Катоктин.