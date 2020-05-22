Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах коронавируса

США 22 мая 2020 07:05 (UTC+04:00)
Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах коронавируса

Президент США Дональд Трамп распорядился на три дня приспустить флаги на федеральных зданиях в США в память о жертвах пандемии нового коронавируса. Об этом глава Белого дома сообщил в четверг у себя в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я приспущу флаги на всех федеральных зданиях и национальных достопримечательностях на следующие три дня в память об американцах, которых мы потеряли из-за коронавируса", - написал американский лидер.

В День поминовения, который в США будут отмечать в предстоящий понедельник, 25 мая, флаги также будут приспущены. "В понедельник флаги будут приспущены в честь мужчин и женщин из наших ВС, которые пожертвовали своей жизнью ради нашей страны", - добавил Трамп.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,57 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 94 тыс. человек.

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