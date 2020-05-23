Байден высказался против выхода США из Договора по открытому небу

Наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден выразил несогласие с решением Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Вместо того, чтобы разрывать договоры, которые обеспечивают нам и нашим союзникам больше безопасности, президент Трамп должен показывать здравый смысл при решении вопросов об обеспечении безопасности американцев", - говорится в заявлении Байдена.

"Он (Трамп - ИФ) должен остаться в Договоре по открытому небу и работать с союзниками, чтобы противостоять России и решать проблемы, связанные с соблюдением договора этой страной" - отметил бывший вице-президент США.

По словам Байдена, выходя из договора, "президент Трамп упорствует, претворяя в жизнь недальновидную политику односторонних действий и отказа от глобального лидерства США".

Политик уверен, что во время таких кризисов, как пандемия коронавируса, США должны брать на себя лидирующую роль, сотрудничать с союзниками и "избегать дестабилизирующих действий".

21 мая Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. Ожидается, что США покинут соглашение через шесть месяцев.