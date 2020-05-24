Трамп считает, что у Байдена плохая память и нет положительных качеств

Американский лидер Дональд Трамп полагает, что у бывшего вице-президента США Джозефа Байдена очень плохая память и нет никаких положительных качеств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В интервью журналистке Шерил Аткиссон, фрагмент которого опубликован в субботу в ее Twitter, на вопрос о том, какие у Байдена есть преимущества, Трамп ответил: "Я бы сказал, что это опыт. Но на самом деле у него нет опыта, потому что, как я думаю, он не помнит, что делал вчера. Какой может быть опыт?" По утверждению Трампа, Байдена "никогда не считали умным человеком". "О слабых сторонах [Байдена] я могу говорить целый день", - добавил он.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии нового коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). По подсчетам газеты The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 550 делегатов национального съезда. Чтобы стать кандидатом в президенты уже в первом туре голосования на съезде, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.

Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Съезд партии пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.