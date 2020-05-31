Трамп перенес саммит Группы семи на сентябрь

Президент США Дональд Трамп откладывает саммит "семерки" с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Об этом сообщает в субботу пресс-пул Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он [президент] разрешил использовать сказанное (им в беседе с журналистами по возвращению из Флориды - прим. ТАСС) под запись. Он откладывает саммит до сентября и планирует пригласить Россию, Индию, Австралию и Южную Корею", - сообщает пресс-пул.

"Я не вижу того, что "семерка" надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", - приводят высказывание Трампа журналисты.