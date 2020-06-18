В Атланте экс-полицейского обвиняют в убийстве в связи со смертью афроамериканца

Власти американского штата Джорджия намерены предъявить обвинения в убийстве и ряде других преступлений бывшему сотруднику полиции Гаррету Ролфу, который при задержании в Атланте смертельно ранил темнокожего местного жителя Рейшарда Брукса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду на пресс-конференции прокурор округа Фултон Пол Говард, его выступление транслировали центральные телеканалы.

Как отметил Говард, Ролфу предъявят обвинения в убийстве при совершении им другого преступления. "В данном случае другое преступление - это нападение [на Брукса]", - пояснил прокурор. Как он отметил, если Ролф будет признан виновным, его, в частности, могут приговорить "к пожизненному тюремному заключению без права освобождения или смертной казни".