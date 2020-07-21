Болтон заявил, что Трамп плохо разбирается в происходящем в Колумбии и Венесуэле

Президент США Дональд Трамп имеет смутное представление о том, что происходит в Колумбии и Венесуэле. Такое мнение выразил во вторник бывший помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в интервью колумбийской радиостанции La FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не думаю, что он [Трамп] понимает, что происходит в Венесуэле. <...> Он знает какие-то общие вещи о том, что происходит в Колумбии. Например, что [президент Колумбии Иван] Дуке борется с наркотиками, но я не думаю, что он понимает угрозу [региону] со стороны повстанцев из организаций "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) или "Армия национального освобождения" (АНО)", - заявил Болтон.

Политик добавил, что американский президент не понимает, что Богота является важным союзником Вашингтона в Латинской Америке. "В правительстве [США] есть люди, которые понимают это, например вице-президент Майкл Пенс. Однако проблема в том, что Трамп не понимает этого", - добавил Болтон.