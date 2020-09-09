Президент США выдвинут на Нобелевскую премию мира за соглашение между Израилем и ОАЭ

США 9 сентября 2020 16:03 (UTC+04:00)
Президент США выдвинут на Нобелевскую премию мира за соглашение между Израилем и ОАЭ

Президент США Дональд Трамп официально выдвинут на Нобелевскую премию мира (в 2021 году) за достижение соглашения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Как сообщает телеканал Fox News, инициатором выдвижения стал норвежский парламентарий Кристиан Тюбринг-Йедде, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

"Он сделал для достижения мира между народами больше, чем кто-либо еще, выдвинутый на премию", – цитирует канал политика-ветерана, возглавляющего делегацию Норвегии при парламентской ассамблее NATO.

В письме, направленном Тюбрингом-Йедде в Нобелевский комитет, отмечается, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в налаживании отношений между Израилем и ОАЭ. Выражается также надежда, что этому примеру последуют другие государства, что принесет Ближнему Востоку мир и процветание.

Церемония подписания мирного договора между Израилем и ОАЭ должна состояться 15 сентября 2020 года в Белом доме – в присутствии президента Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ожидается, что за ней последуют соглашения о нормализации с другими странами.

Отметим, что упомянутый Тюбрингом-Йедде Йедде президент Картер, сыгравший ключевую роль в достижении мирного соглашения между Израилем и Египтом, был удостоен Нобелевской премии мира в 2002 году "за десятилетия работы по поиску мирных решений международных конфликтов, укрепление демократии и прав человека, а также содействие экономическому и социальному развитию".

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