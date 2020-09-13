Трамп считает, что Обама не знает, за что получил Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп считает, что его предшественник на посту Барак Обама не знает точно, за что получил Нобелевскую премию мира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обама, как только пришел к власти, получил Нобелевскую премию [мира], практически незамедлительно. На самом деле он даже не знает, за что получил премию, - сказал Трамп в субботу вечером в ходе выступления перед сторонниками в штате Невада. - И он в этом прав, поскольку никто до сих пор не знает, за что [эта премия вручается]".

"Мы же сделали много вещей. Нас номинировали пару дней назад", - отметил глава Белого дома. Трамп вновь обрушился с критикой на своего соперника на выборах демократа Джозефа Байдена: "Он не может управлять страной, потому что не верит в нее. Он лишь хочет спать".

Норвежский депутат, член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Гйедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира 2021 года. По его мнению, президент США достоин этой награды за роль в соглашении о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.