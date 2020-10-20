Трамп подтвердил, что примет участие в дебатах

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в дебатах с кандидатом от демократов на пост главы государства Джозефом Байденом, хотя и считает новые правила дискуссии несправедливыми, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно нововведению, микрофон одного из участников будет выключен на протяжении двух минут, отведенных его оппоненту на ответ ведущему. В общей сложности микрофоны действующего президента и его соперника будут отключены по шесть раз за вечер. После того как политики закончат излагать свою позицию по каждой из шести тем в отведенные на это две минуты, ведущий позволит им начать дискуссию.

"Я буду участвовать. Я лишь считаю, что это очень несправедливо, - сказал Трамп в понедельник вечером сопровождавшему его в поездке пресс-пулу Белого дома. - Приму участие, но это очень несправедливо, что они [независимая Комиссия по президентским дебатам] поменяли темы [дебатов], и опять у нас будет абсолютно предвзятый [ведущий] ".

Первый раунд дебатов в рамках текущей президентской избирательной кампании состоялся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Второй раунд был отменен в связи с заражением Трампа коронавирусом.

Последние перед президентскими выборами теледебаты намечены на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).