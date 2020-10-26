Минфин США расширил санкции в отношении Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции против министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, а также ряда других иранских граждан, компаний и организаций, в том числе министерства нефти страны. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рестрикции, помимо министерства, были распространены также на Национальную иранскую нефтяную компанию (NIOC), Национальную иранскую танкерную компанию (NITC) и связанные с ними "подставные компании, подрядчиков и сотрудников высокого ранга". Вашингтон объясняет расширение санкций тем, что перечисленные в списке лица и организации оказывали "финансовую поддержку силам специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции" (элитные части ВС Ирана).