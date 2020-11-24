Столтенберг провел переговоры с Байденом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры по телефону с избранным президентом США Джо Байденом, в ходе которых выразил надежду на тесное сотрудничество для укрепления связей между Северной Америкой и Европой. Об этом говорится в заявлении альянса, распространенном в понедельник в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они обсудили важность нашего трансатлантического альянса как краеугольного камня нашей коллективной безопасности. Генеральный секретарь сказал избранному президенту Байдену, что он надеется на очень тесное сотрудничество с ним в целях дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой и подготовки встречи лидеров стран НАТО в следующем году", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что Столтенберг "поблагодарил избранного президента Байдена за то, что он является давним сторонником НАТО и трансатлантических отношений".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых ему необходимы для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.