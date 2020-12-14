Регулятор США одобрил применение в стране вакцины компаний BioNTech и Pfizer
Руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) одобрило решение своего профильного комитета и рекомендовало применение в США в чрезвычайных обстоятельствах вакцины, разработанной германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer.
Об этом ЦКПЗ сообщили в воскресенье в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"ЦКПЗ одобрили рекомендацию комитета по иммунизации о санкционировании первого применения вакцины от COVID-19 для людей от 16 лет и старше. Сотрудники системы здравоохранения и пациенты учреждений длительного ухода подлежат вакцинации первыми", - уточнил регулятор.
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