В США регулятор одобрил применение вакцины Moderna от коронавируса
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) в пятницу одобрило обращение американской компании Moderna о регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом сообщила пресс-служба FDA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня [в пятницу] FDA выдало разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах второй вакцины против [заболевания] COVID-19, вызванного SARS-CoV-2. Разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах позволяет применять вакцину в США при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше", - отмечается в сообщении.
Ранее аналогичное одобрение получила и вакцина компаний BioNTech и Pfizer.
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