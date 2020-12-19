В США регулятор одобрил применение вакцины Moderna от коронавируса

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) в пятницу одобрило обращение американской компании Moderna о регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом сообщила пресс-служба FDA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня [в пятницу] FDA выдало разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах второй вакцины против [заболевания] COVID-19, вызванного SARS-CoV-2. Разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах позволяет применять вакцину в США при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше", - отмечается в сообщении.

Ранее аналогичное одобрение получила и вакцина компаний BioNTech и Pfizer.