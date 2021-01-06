США должны приступить к производству МБР наземного базирования нового поколения

Соединенные Штаты должны приступить к производству межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) наземного базирования нового поколения. С таким заявлением, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, выступил на интернет-брифинге для журналистов глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

По его утверждению, продлить сроки службы МБР Minuteman III, стоящей на боевом дежурстве в США с 1970 года, более не представляется возможным.

"Но позвольте мне ясно сказать: продлить срок жизни Minuteman III невозможно. Она [ракета] переходит точку, после которой экономически нецелесообразно продлевать жизнь Minuteman III. Вы быстро приближаетесь к точке, после которой это просто вообще невозможно сделать", - считает военачальник.

При этом он подверг критике американских экспертов, призывающих следующую администрацию США, которую должен возглавить Джозеф Байден, отказаться от планов создания МБР нового поколения. "Откровенно говоря, я не понимаю, как некоторые (неправительственные эксперты - прим. ТАСС) в научно-исследовательских организациях, не прикасающиеся руками к [этой] ракете, не видящие ее комплектующие, кабели... Эта штука настолько стара, что в некоторых случаях [ее] чертежи уже и не существуют. Или, если они существуют, то отстают на шесть поколений от [текущих] промышленных стандартов", - сказал Ричард.

"И Minuteman III, и GBSD (стратегическое сдерживание наземного базирования, то есть разрабатываемая в США новая МБР - прим. ТАСС) являются оружейными системами. У этих систем есть элементы командования и управления. И часть того, что модернизируется <...>, - это элементы командования и управления", - добавил глава СТРАТКОМ.

Как сообщила на днях телекомпания СNN, ссылавшаяся на двух неназванных представителей переходной команды Байдена, избранный президент США рассматривает возможность отказа от разработки новых американских ядерных вооружений. Кроме того, Байден изучает целесообразность сокращений объемов финансирования программы ядерной модернизации США. В свою очередь газета The Wall Street Journal незадолго до этого сообщила, что Байден, скорее всего, пересмотрит решение о производстве новой МБР, на которое предполагалось ассигновать порядка $100 млрд.