Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа

Контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США в среду одобрила резолюцию об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Голосование еще продолжается, однако инициатива уже набрала необходимое для ее утверждения количество голосов законодателей. Трансляцию ведет телеканал C-SPAN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Статья обвинения в принятом нижней палатой документе одна - подстрекательство к мятежу.

Теперь обвинительное заключение должно быть передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Однако, согласно графику работы верхней палаты законодательного органа, она может заняться вопросом импичмента уже после окончания президентского срока Трампа: Сенат не будет собираться для обсуждения каких-либо серьезных тем, требующих голосования, до 19 января, а инаугурация демократа Джозефа Байдена в качестве следующего главы государства состоится в полдень 20 января.