Вице-президент США уйдет с должности сенатора 18 января
Избранная вице-президент США Камала Харрис в понедельник оставит кресло сенатора Конгресса США от штата Калифорния. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета The Hill.
"Она уведомила губернатора [Калифорнии Гэвина] Ньюсома и направила официальное уведомление о том, что она уйдет в отставку в понедельник, 18 января", - цитирует газета слова одного из помощников избранного вице-президента.
Он также отметил, что в понедельник Харрис выступит с официальным заявлением об уходе с поста сенатора.
22 декабря Ньюсом заявил, что ее место в Сенате Конгресса займет секретарь Калифорнии Алекс Падилла.
Инаугурация Байдена и Харрис состоится 20 января.
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